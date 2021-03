Tutta AnconAmbiente si schiera apertamente con David Mazzoni

Domani (mercoledì 24 marzo) è in programma la finalissima di Italia’s Got Talent che vedrà protagonista anche l’operatore del servizio Porta a Porta. La vittoria sarà decretata con il televoto

ANCONA – Italia’s Got Talent giunge in dirittura di arrivo. Il grande show per tutta la famiglia torna con la sua ultimissima puntata mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 21.30 in diretta su SkyUno e TV8. Fra i super finalisti c’è pure David Mazzoni, operatore del servizio Porta a Porta di AnconAmbiente e cantante lirico.

“L’azienda è tutta con lui – ha dichiarato Antonio Gitto (nella foto a sinistra) presidente di AnconAmbiente S.p.A. – la sua performance ha entusiasmato tutti nell’ultima puntata che lo ha visto vincitore. Ora non resta che attendere mercoledì sera, so che molti colleghi di David Mazzoni si sono spesi tantissimo per sostenerlo, collaborando anche fattivamente a questa sua avventura. Come presidente voglio dare voce, in questo momento, proprio a tutti i nostri dipendenti che mercoledì sera saranno davanti alla TV per votare il loro amico e collega dotato di un così grande talento”.

“L’emozione c’è – ha dichiarato David Mazzoni – è inutile negarlo, ma sono allo stesso tempo molto sereno. Andrò in diretta a “giocarmela” con i migliori e quindi la competizione è forte, ma come ho detto in più occasioni, sotto un certo punto di vista io sono già ora molto soddisfatto di come è andata questa mia avventura, ma ciò non toglie che darò il massimo per stupire i telespettatori che votandomi mi potranno far vincere questa edizione 2021 di Italia’s Got Talent”.

Sarà proprio il pubblico, infatti, che decreterà il vincitore del talent show e lo potrà fare utilizzando l’App IGT 2021; il sito www.italiasgottalent.it effettuando il Login con Sky ID per i Clienti Sky oppure tramite Facebook o Twitter con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@TV8it” oppure verso l’account Twitter “@IGT_official” con il codice o il nome del finalista prescelto preceduto dalla parola “Voto”. Sarà, inoltre possibile votare anche inviando un SMS al numero 4770470 con il codice del talento preferito. Il voto è valido solo durante la diretta e per non sbagliare sarà sufficiente fare attenzione alle indicazioni comunicate durante la puntata sull’apertura e la chiusura del televoto.

