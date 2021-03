Rosetta Fulvi confermata segretaria provinciale del Pd di Pesaro fino al congresso

Monica Scaramucci nominata presidente dell’assemblea del partito

PESARO – Si tenuta ieri sera l’assemblea del Partito democratico di Pesaro Urbino nel corso della quale Rosetta Fulvi (nella foto) e Monica Scaramucci sono state elette all’unanimità rispettivamente segretaria provinciale e presidente dell’assemblea provinciale del partito.

Per Fulvi, che già aveva assunto il ruolo di segretaria dem dopo l’autosospensione della stessa Scaramucci candidata al consiglio regionale alle elezioni di settembre, si tratta di una conferma. Avrà il compito, come riporta l’agenzia Dire, di traghettare il Partito democratico pesarese fino al prossimo congresso che, emergenza sanitaria permettendo, potrebbe tenersi dopo le elezioni amministrative in programma ad inizio autunno.

La nomina dell’ex segretaria Monica Scaramucci a presidente dell’assemblea, invece, potrebbe essere utile anche per ricomporre il quadro dentro il Pd di Pesaro Urbino e per tentare di mettere d’accordo le varie anime del partito, dopo lo choc determinato dalla storica sconfitta alle elezioni regionali.

All’assemblea di ieri, che si è svolta in modalità da remoto, hanno partecipato una ottantina di persone; tra gli altri, anche il segretario regionale dem, Giovanni Gostoli.

