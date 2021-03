“Consegnate alle Marche 35.000 dosi in più di vaccini di quelle dichiarate dall’assessore”

È quanto emerge dalla richiesta di accesso agli atti avanzata alla Giunta regionale dai consiglieri del Pd Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo

ANCONA – Nella giornata del 10 marzo è stata trasmessa la risposta ufficiale del Servizio Sanità della Regione Marche ai consiglieri regionali del Partito democratico Anna Casini (nella foto) e Antonio Mastrovincenzo che avevano fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere il numero di dosi di vaccini consegnate e somministrate nelle Marche.

“Sono ben 211.740 le dosi di vaccino consegnate alle Marche e non 176.810 come riportato pubblicamente dalla Giunta. Al tempo stesso le dosi somministrate al 9 marzo erano 146.317 contro le 155.014 dichiarate. Mancano così all’appello 35.000 dosi con cui potevano essere vaccinate persone anziane e fragili, il totale delle dosi inutilizzate sarebbe quindi pari a 65mila unità. In base ai numeri dal SSR” continuano i consiglieri del PD “il rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate scenderebbe vertiginosamente dall’87,7% dichiarato dall’assessore Saltamartini al 69,1%”.

“È evidente – aggiungono Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo – che qualcuno dovrà spiegare ai marchigiani e agli organi competenti come sia possibile uno scarto così ampio tra quanto riporta il Servizio Sanità e quanto viene dichiarato ufficialmente dalla Giunta. Da giorni Saltamartini sui media si vanta della sua presunta virtuosa gestione dei vaccini, ma a giudicare dai numeri forniti dalla stessa Regione la situazione è ben diversa e drammatica. Ciò spiegherebbe forse perché nelle varie classifiche delle somministrazioni per categoria le Marche sono così in basso.”

“Ora qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di aver fornito al Ministero dati totalmente differenti – concludono Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo – e di aver raccontato un’altra storia ai marchigiani che invece meritano maggiore trasparenza e rispetto”.

