Confcommercio Marche Nord diventa partner di Sharryland

PESARO – Dopo una conferenza in streaming il Direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, Amerigo Varotti, ha firmato con il fondatore e CEO Luigi Alberton, l’accordo di partnership con “SHARRYLAND la mappa delle meraviglie dell’Italia da scoprire”.

SHARRYLAND è una piattaforma social e mobile APP, la grande rete nazionale che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso attraverso la creazione partecipata della “Mappa delle meraviglie”, promuovere forme di turismo esperienziale, sostenibile, culturale, di prossimità. Una piattaforma che mette in rete le comunità locali e gli itinerari, le esperienze, le bellezze e le meraviglie per dare voce a tutto il bello che c’è e dare slancio alle economie locali.

Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord promuoverà sulla piattaforma SHARRYLAND il suo “Itinerario della bellezza” e collaborerà per ampliare la rete delle comunità locali, delle esperienze, delle attività turistiche e dei tour operator per rendere “visibili” le tante “meraviglie” del nostro territorio.

All’incontro con Varotti e Alberton erano presenti per SHARRYLAND Cristina Leardini (Vice Presidente), Nembo Cassano e Romina Rossi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it