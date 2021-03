Camion dei servizi ambientali resta bloccato in una voragine lungo la strada

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 8, ad Osimo in via della Croce Rossa, per una voragine sulla sede stradale, con un camion dei servizi ambientali coinvolto.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo ha rimosso il mezzo e messo in sicurezza la zona dell’intervento insieme ai tecnici del Comune di Osimo e agli agenti della Polizia locale.

