Un cavallo cade in un terreno argilloso, salvato dai Vigili del fuoco

MONTECOPIOLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, verso le ore 15, in via Pezzano, a Montecopiolo, per il salvataggio di un cavallo che non riusciva a rialzarsi dal terreno dov’era caduto.

La Squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, in collaborazione con quella di Pesaro, è riuscita a far rialzare il cavallo dal terreno argilloso in cui era caduto utilizzando tecniche specifiche. L’animale è stato poi affidato ai proprietari i quali hanno constatato lo stato di buona salute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it