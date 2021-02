Riaperta al pubblico ad Ancona la Pinacoteca Podesti

ANCONA – Torna al suo pubblico la Pinacoteca Podesti. Da oggi può di nuovo essere visitata in tutta sicurezza, con un percorso ad hoc, la pinacoteca civica. A darle il bentornato stamane in un incontro riservato alla stampa, il Curatore Stefano Zuffi, l’assessore alla Cultura Paolo Marasca e il curatore della mostra di Bruno D’Arcevia, Antonio Lucarini.

“A fine anno – ha affermato l’assessore Marasca – avremo il completamento del cantiere e il termine dei lavori. Il chiostro monumentale tornerà ad essere ingresso principale da settembre, con book shop, biglietteria e sala conferenza modulabile. Successivamente si interverrà anche sulla riorganizzazione dell’allestimento delle opere. Il percorso espositivo del 2016 ha avuto un carattere provvisorio proprio per rispondere all’esigenza dell’effettuazione dei lavori portati avanti a stralci. Ancona capitale della cultura non è un progetto dimenticato andremo avanti portando a compimento alcune parti dello stesso, magari rimodulate” .

L’orario delle aperture è dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 19. Ancora per pochi mesi, l’ingresso resta quello di Vicolo Foschi, mentre al termine dei lavori in corso tornerà ad essere su via Pizzecolli. Dalla riapertura, la Pinacoteca ospiterà anche la mostra temporanea sostenuta dalla Regione Marche, di Bruno D’Arcevia e curata da Antonio Luccarini con l’Associazione Marche Atipica di Castelplanio.

Anche la Pinacoteca, da disposizioni del DPCM, sarà chiusa nei weekend.

Il costo dei biglietti rimane il medesimo (€4,00 intero, € 3,00 ridotto), ma dal 10 al 19 febbraio incluso l’ingresso alla Pinacoteca sarà gratuito.

Resta chiuso il Museo della Città che, data la difficoltà di coinvolgere scolaresche, dedica questo difficile periodo ad un lavoro di restyling.

Le modalità di accesso Come di consueto, gli ingressi saranno contingentati secondo quanto previsto dai piani di sicurezza socio-sanitaria specifici, e avverrà previa misurazione della temperatura corporea. I visitatori sono, inoltre, pregati di seguire alla lettera le indicazioni del personale, investito di una importante responsabilità. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata.

Podesti Ancona Info e prenotazioni 071 2225047 (negli orari di apertura ) - museicivici.ancona@gmail.com oppure compilare il modulo: https://forms.gle/ES7ZsCJFBdiUUCdN9

Mostra “Letizia Battaglia.Storie di strada” Prenotazioni: www.letiziabattagliamostra.it

Info: 339 3117845 – mostraletiziabattaglia@gmail.com

