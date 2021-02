Ragazzo scivola in un dirupo mentre gioca con i compagni, recuperato e soccorso dai Vigili del fuoco

FOLIGNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, oggi pomeriggio, a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, per soccorrere un ragazzo do 11 anni che è scivolato in un dirupo per oltre 20 metri, mentre giocava sulla neve con i compagni.

Sul posto si è subito portata la squadra di Ascoli Piceno dei Vigili del fuoco.

Dopo aver recuperato il ragazzo con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) i Vigili del fuoco lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it