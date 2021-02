Quando il mostro è donna, un libro di Alessandra e Antonella Hropich

ANCONA – Siamo abituati a parlare di violenza al maschile, bombardati da messaggi pubblicitari che ricordano la violenza sulle donne.

Nessuna obiezione al riguardo ma bisogna parlare anche di violenza delle donne nei confronti degli uomini. Le donne non sono tutte quelle fate indifese che molti hanno in mente.

Di questo si parla nel libro “Mostri!”, con casi di donne che hanno messo sul lastrico degli uomini. Un libro di Alessandra e Antonella Hropich.

“Se l’uomo usa la forza fisica per imporre la sua volontà o scaricare su una donna le proprie frustrazioni – afferma Alessandra Hropich -, ho mille esempi di donne violente di cui potrei parlare.

“Nel libro “Mostri!” Racconto di donne anche manesche e volgari, donne che, come sono capaci di afferrare fisicamente un uomo per sedurlo e portarlo via ad un’ altra, altrettanto sono poi capaci di mettergli le mani addosso per intimidirlo o quando litigano.

“Queste sono le situazioni tipiche in cui l’uomo – aggiunge la scrittrice – non si sente di reagire per evitare il peggio ma al tempo non riesce a raccontare all’ esterno di essere vittima di una donna manesca e violenta.

“Il sesso forte, che oggi tanto forte non é, che corre a denunciare una moglie o fidanzata che lo colpisce fisicamente? Medioevale com’è la mentalità del maschio italiano, tende a tacere per molto tempo.

“Ho ascoltato tante storie da amici e conoscenti sul punto di separarsi e non. Poi esiste la violenza più subdola, tutta femminile di cui l’uomo non capisce mai nulla. Una donna può cambiare la vita di un uomo, annientarlo psicologicamente e raggirarlo, tanto la donna è spietata ed agisce con il cervello, l’uomo, con il pisello.

“La donna – afferma sempre Alessandra Hropich – sa essere sottile, cinica, dura e punire alle spalle un uomo anche tutta la vita, gli uomini sono eterni ingenui alle prese con il pisello e basta.

“Posso garantire che ci sono grandi quantità di uomini che nemmeno sospettano di cosa sono capaci le loro donne.

“Nel mio libro sui Mostri racconto casi di donne sprezzanti verso il marito considerato da loro un servo, un sovvenzionatore, un succube.

“Donne belle? Assolutamente no e, senza nessuna avvenenza fisica, ci sono donne che entrano nelle altrui famiglie, si accaparrano i mariti che tolgono alle loro migliori “amiche” per poi maltrattarli e servirsene, appena conquistati.

“Storie di donne prepotenti ma che esercitano la loro violenza con frasi ed atteggiamenti di circostanza. È indubbio, la donna, quando vuole, ci sa fare e l’uomo, marito o amante, non si accorge mai di nulla.

“Sento casi di donne – aggiunge l’autrice del libro – che tengono in pugno i mariti senza dar loro né amore né altro, donne che amano alla follia uomini che minacciano​ al bisogno per non essere mai lasciate (in genere sono donne mantenute e spesso da mariti benestanti).

“Un famoso personaggio benestante mi confidò di essere sposato con una donna straniera che lo amava così tanto (disse) da avvisarlo che, se lui l’avesse voluta lasciare, lei lo avrebbe​ ​ eliminato in qualsiasi modo, disse: “Sai certe donne straniere amano fino all’esasperazione!”

“Credo che a lui convenisse ormai accettare quella visione tanto amorosa della moglie, onde evitare il peggio.

“Ma troppi esempi avrei da raccontare di donne ricattatrici, “La donna la conosci quando la lasci!” in Tribunale, dicono gli avvocati. Quando una donna ha i suoi privilegi o tornaconto, in genere non si fa capire, sa essere astuta.

“Ma la violenza femminile è soprattutto psicologica perché a molte piace manipolare, e non parliamo di quella verso le altre donne, la donna ha una sorta di mostro dentro di sé che fa guerra alle altre ovunque.

“Nel libro “Mostri!” – conclude Alessandra Hropich – ci sono casi di donne che hanno messo sul lastrico degli uomini, salvo poi scomparire e non è così raro questo fatto. Certe donne sanno agire e colpire”.

