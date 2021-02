Matches equilibrati e tanto spettacolo: il pugilato ancora protagonista a Fermo

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Prima di disquisire sui dati tecnici della riunione vogliamo evidenziare uno, per molti versi, nuovo spirito di collaborazione che sembra pervadere la regione.

E’ in questo ambito che l’Upa di Ancona non trovando locali idonei nella propria città, è ricorsa alla collaborazione con la Nike di Fermo che di buon grado ha messo a disposizione la propria struttura.

Un nuovo modo di intendere i rapporti fra le ASD della regione che speriamo abbia seguito, cosa su cui conta il nuovo Comitato Regionale con il neo Presidente Luciano Romanella.

Sette matches dilettantistici quindi che hanno visto il loro svolgere nella palestra Coni di Fermo. Combattimenti equilibrati in cui in quasi ogni gara è stato difficile trovare d’acchito un vincitore e che fino al termine i valori si sono equivalsi tanto che la terna giudicante per tre volte ha dichiarato il pareggio. Ma veniamo agli incontri con un nostro breve commento.

Junior kg 60: Fondi Lorenzo (Upa) e Carelli Rodolfo (B.C. Castelfidardo) pari.

Più lineare il pugile di Castelfidardo che si è presentato in guardia destra. Più aggressivo e solido l’anconetano un equilibrio di valori assoluto.

Elite 2^ kg 51: Gobbi Ilaria (Italica Boxe) b. Sportelli Emanuela (Ascoli Boxe).

Più alta, con un allungo maggiore, la ragazza di Cesenatico si è fatta preferire per i suoi colpi diritti, sovente doppiati, che hanno spento sul nascere tutte le azioni che la pur brava ascolana cerava di portare per giungere a distanza ravvicinata.

Elite 2^ kg 69: Agabiti Patrizio (Minchillo Boxe) b. Fontana Marco (Italica Boxe).

Una prima ripresa abbastanza equilibrata con colpi precisi alla media e corta distanza di entrambi. Secondo round netto di Fontana che giunge a segno con determinazione. Ultima con Agabiti in avanti che piazza ottimi montanti: match difficile da giudicare in cui forse il pareggio avrebbe accontentato entrambe le parti.

Elite 2^ kg 69: Kebe Malick (Upa) b. Signori Roberto (Phoenix Boxe).

A nostro avviso il migliore combattimento della serata. Il pugile della Upa evidenzia miglioramenti ad ogni prova. Attacco e difesa, colpi diritti ed angolati, cambi di guardia. Un repertorio completo, in cui la velocità e la precisione hanno fatto la differenza, cui il suo avversario ha opposto coraggio e determinazione senza peraltro poter evitare la sconfitta.

Junior kg 69: Tulli Lorenzo (San Giorgio Boxe) e Galli Nicolò (Pug. Senigallia) pari

Match farraginoso, scorretto da parte di entrambi, con interventi frequentissimi da parte dell’arbitro che ha penalizzato con un richiamo ufficiale Galli. Difficile trovare alla fine un vincitore anche se considerato il penalty forse Tulli ha qualcosa da recriminare. Però a proposito di quest’ultimo dobbiamo dire che lo abbiamo visto recentemente sul ring in condizioni molto migliori. Sa fare la boxe, la rissa non gli si addice.

Elite 2^ kg 64: Liberati Lorenzo (Nike) e D’Adamo Gian Marco (Pug. 1923) pari.

Match farraginoso con più colpi a vuoto che a segno da parte di entrambi.

Elite: Mantini Matteo (Pug. 1923) b. Piangerelli Leonardo (Nike)

Due ottimi combattenti che si sono affrontati con scambi continui per tutte tre le riprese. Prima ripresa interlocutoria con equilibrio nelle azioni e nei colpi a segno; seconda di Piangerelli che si propone con ganci e montanti con soventi cambi di guardia. Terza tornata di Mantini grazie anche ad un calo vistoso del fermano. Verdetto a Mantini che ha chiuso sicuramente meglio ma anche in questo caso, a nostro parere, un pareggio avrebbe accontentato entrambi.

Presenti alla riunione l’Assessore allo Sport Alberto Maria Scarfini, sempre attento alla nostra disciplina ed il Presidente del Comitato Regionale Luciano Romanella.

Arbitri Giudici: Pecorari Elisa, Di Clementi Sauro, Battilà Gabriele, Longarini Fabrizio; medico di bordo ring: Dott. Gambacorta Carminio; Addetto al cronometraggio: David Rocco; Speaker: Talamonti Kristel; Commissario di Riunione: Mariani Oreste.

Nelle foto: Kebe Malick all’angolo con il suo maestro Cappellini; uno scambio fra Agabiti (dx) e Fontana; Piangerelli (dx) e Mantini

