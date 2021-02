L’avvocato Roberto Paradisi responsabile legale di Acu Marche

ANCONA – Il commissario pro tempore di ACU Marche, Marco Gambini-Rossano (nella foto a destra), ha nominato l’avvocato Roberto Paradisi (nella foto in alto) responsabile legale ACU per la regione Marche per la parte penale ed amministrativa, anche a seguito dei positivi riscontri in merito alle iniziative dei ristoratori che hanno aderito ad “Ioapro” e che abbiano fatto richiesta di tutela.

Si amplia dunque il campo di azione di Acu Marche a garanzia dei cittadini, dopo le importanti iniziative già condotte a difesa dei diritti, grazie alla collaborazione tutt’ora in essere ed estremamente proficua, con l’avvocato Nicola Peverelli del foro di Pesaro esperto nel settore civile ed amministrativo.

Con l’avvocato Paradisi, del foro di Ancona, esperto tra l’altro di questioni sanitarie, l’ACU intende anche affrontare, a seguito delle numerose richieste pervenute dalla cittadinanza e dagli associati, le spinose e delicate questioni relative al diritto di cura ed ai vulnus che sempre più sta manifestando il nostro sistema sanitario.

Per ulteriori segnalazioni in materia, chi fosse interessato può scrivere all’indirizzo di posta elettronica acumarcheregione@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it