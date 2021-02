E’ Flavio D’Ambrosi il nuovo presidente nazionale della Fpi

Ha ricevuto il pieno sostegno delle società marchigiane. La soddisfazione di Romanella

ROMA – Si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale elettiva della Federazione Pugilistica Italiana.

Due le fazioni che si fronteggiavano: la prima guidata dal dottor Flavio D’Ambrosi, già vicepresidente vicario e la seconda con a capo l’ex olimpionico Angelo Musone: Il primo sosteneva il potenziamento dell’attività di governo pur nella continuità; il secondo un totale cambiamento della linea sin qui seguita.

Le Marche, presenti con i responsabili delle varie società, capitanati dal neo presidente regionale Luciano Romanella, si erano schierate apertamente per il primo ed hanno avuto ragione.

Il dottor D’Ambrosi è stato eletto con maggioranza bulgara, intorno all’85% dei votanti, ed hanno fatto il pieno anche tutti gli uomini e donne della sua squadra.

Particolare soddisfazione l’ha espressa Luciano Romanella che abbiamo raggiunto telefonicamente.

“E’ andata – ci ha detto – tutto come nelle previsioni. Non sono rimasto sorpreso dalla entità dei voti conseguiti dal dottor D’Ambrosi. La sua vittoria era già nell’aria e come Marche non possiamo che essere pienamente soddisfatti; abbiamo sempre sostenuto la sua candidatura a partire anche dalla precedente direzione regionale. Ora comunque, passate le elezioni abbiamo quattro anni da lavorare tutti assieme per sconfiggere la pandemia e tornare a rivedere la boxe di alto livello e con presenza del pubblico. Faccio mie le parole del presidente D’Ambrosi che ha auspicato unità coesione e la fine delle contrapposizioni”.

Nella foto: da sinistra Il neo presidente della FPI dottor Flavio D’Ambrosi, il presidente regionale Luciano Romanella, il presidente uscente Vittorio Lai

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it