Disavventura a lieto fine per Thiago recuperato dai Vigili del fuoco

ANCONA – Disavventura a lieto fine per il cane Thiago che si era perso ieri mattina ad Ancona ed è stato recuperato dalla squadra dei Vigili del fuoco in serata.

Il cane era rimasto intrappolato in una zona abbandonata in via Flaminia. Raggiunto con la scala da9i Vigili del fuoco è stato poi riconsegnato ai proprietari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it