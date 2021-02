Con l’auto fuori strada, 3 feriti portati all’Ospedale di Torrette

AGUGLIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16, in contrada Montefreddo, ad Agugliano, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo adiacente alla carreggiata.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto le tre persone che erano all’interno dell’auto, le quali sono state trasportate successivamente al Pronto soccorso dell’Ospedale anconetano di Torrette per ricevere le cure del caso.

I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche l’automatica ed gli agenti della Polizia locale di Agugliano.

