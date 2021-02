Capanno in fiamme nel pomeriggio alla periferia di Loreto

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 17,45. in via Lazio, a Loreto, per l’incendio di un capanno adibito al rimessaggio di masserizie ed utensili vari.

Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale di Ancona, intervenute sul posto con quattro automezzi, hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza tutta la zona dell’intervento.

Non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Osimo.

