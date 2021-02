Capanni in fiamme nella notte nella zona portuale di Ancona

ANCONA – Nella notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Enrico Mattei, nei pressi di Marina Dorica, ad Ancona, per un incendio che ha interessato diversi capanni costruiti in materiale sandwich, adibiti al rimessaggio di materiale vario.

Sul posto due squadre (22 vigili del fuoco e 5 automezzi) del Comando di Ancona. L’incendio ha interessato l’area di ricarica di auto elettriche in uso a Marina Dorica e alcuni capanni in uso ai diportisti e contigui all’area stessa. In circa un’ora i vigili hanno posto sotto controllo l’incendio che è stato definitivamente spento alle 1.30 circa.

QUI SOTTO un video:

