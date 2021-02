Autotreno tampona un pullman e finisce in un fossato, l’autista trasportato in ospedale

Nell’incidente sono rimasti contusi anche alcuni passeggeri dell’autobus

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, in via dell’Industria, a Osimo, dove si è verificato un nuovo incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento un autotreno, dopo aver tamponato un pullman, è finito lungo il fosso adiacente la strada.

L’autista dell’automezzo pesante, dopo essere stato estratto dalle lamiere accartocciate della cabina dalla Squadra di Osimo dei Vigili del fuoco, intervenuta con tre automezzi, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette. Soccorse e trasportate in ospedale anche alcune persone che si trovavano all’interno dell’autobus.

L’area dell’intervento e stata successivamente messa in sicurezza dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri, i Vigili Urbani ed il personale dell’Anas.

