Una donna ferita nello scontro tra un’auto ed un furgone

FILOTTRANO – Oggi pomeriggio, alle ore 13.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza della Repubblica, a Filottrano, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrati un furgone ed un’auto alimentata a metano.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

Sul posto anche i Carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare la signora alla guida dell’auto.

