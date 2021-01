Tragico schianto tra un’auto ed un furgone, la vittima è un uomo di 43 anni

OFFAGNA – Un uomo di 43 anni ha perso la vita, oggi pomeriggio, alle 17,30, in un incidente stradale, accaduto lungo la Strada provinciale 2, alla periferia di Offagna.

Per cause in corso di accertamento, da parte degli agenti della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente un’auto ed un furgone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno subito cercato di estrarre, in collaborazione con il personale sanitario, il quarantatreenne rimasto bloccato all’interno della vettura.

Purtroppo il personale sanitario del 118, subito dopo, non ha potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nel tragico incidente e tutta l’area circostante.

