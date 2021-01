“Le minacce a Giorgia Latini indegne di chi si proclama difensore della libertà delle donne”

Il commissario Marchetti e i consiglieri regionali della Lega esprimono solidarietà all’assessore. Vicinanza anche da Jessica Marcozzi

ANCONA – “L’integralismo, purtroppo, non ha colore. Chi davvero lotta per i diritti di qualcuno non fa minacce come quelle che sta subendo il nostro assessore regionale Giorgia Latini a cui va tutta la nostra solidarietà”.

E’ quanto affermano il commissario on. Riccardo Augusto Marchetti ed i consiglieri regionali della Lega Marche dopo le minacce ricevute dall’assessore regionale Giorgia Latini per le sue posizioni personali sull’ aborto.

“Che siano sconsiderati o militanti politici – aggiungono – la sostanza non cambia per chi, come la Lega, crede nella democrazia: ruoli amministrativi, opinioni, proteste se democratiche nulla devono avere a che fare con la barbarie che è sempre e comunque da condannare. Sull’aborto la scelta spetta solo alla donna, che è padrona del suo corpo. Alle istituzioni spetta non lasciare le donne sole, determinando le condizioni sociali e sanitarie perché la scelta possa essere adeguatamente ponderata ed effettuata in completa sicurezza”

“La Lega non deve dimostrare di avere a cuore le donne e la loro sicurezza: siamo stati noi a volere il Codice Rosso che obbliga l’intervento tempestivo di forze dell’ordine e autorità giudiziaria in caso di violenza – spiegano l’onorevole ed i consiglieri leghisti – Non mettiamo in discussione il diritto delle donne di scegliere liberamente se e come abortire secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

“Come Politica ci spetta il dovere di rendere le scelte consapevoli, limitando con l’azione amministrativa motivazioni dovute necessità economica o mancanza di adeguate politiche di sostegno familiare a partire dai servizi. A questo lavoreremo anche in regione lasciando le visioni personali alla sfera dell’etica e relegando le minacce a qualsiasi persona che esprima la propria opinione alla sfera delle strumentalizzazioni ideologiche e oscurantiste”.

Sulla questione registriamo anche un intervento della consigliera regionale di Forza Italia, Jessica Marcozzi.

“”Come donna, prima ancora che come Capogruppo regionale FI – afferma -, esprimo piena solidarietà all’assessore Giorgia Latini che è stata oggetto di minacce solo per aver espresso la sua opinione in merito alla maternità. La libertà di pensiero, anche ovviamente sull’interruzione di gravidanza, è alla base della Democrazia. E quindi le minacce, già fatto inaccettabile, assumono una gravità ulteriore perché, oltre ad essere rivolte a una persona, una donna, un’esponente dell’istituzione regionale, collidono con quello che è un principio inviolabile: la libertà di pensiero, di espressione, appunto”.

