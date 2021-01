Le Marche del pugilato da martedì ad Avellino per i campionati italiani

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Dal 26 gennaio prossimo e sino al 31 si svolgeranno in Campania, ad Avellino, i campionati nazionali elite di pugilato maschili e femminili che vedranno la partecipazione di sette atleti ed una atleta della nostra regione.

Campionati che si svolgeranno per la prima volta in assoluta assenza di pubblico e con un protocollo molto stringente causa l’attuale pandemia che falsa anche, in qualche maniera, il rendimento di tutti gli atleti costretti in quest’ultimo anno a combattere raramente e ad allenarsi quando ve ne è stata l’occasione. Ma veniamo alla nostra pattuglia iniziando doverosamente dalle ragazze.

Ci presentiamo con una sola atleta titolare nei 60 kg ma è di tutto rispetto: Nadia Flalhi della Ruffini Team di Monteprandone che può puntare legittimamente a quel titolo che già conquistò nel 2018 a Pescara. Nella sua categoria se la dovrà vedere con avversarie qualificatissime ma la nostra portacolori ha mezzi e volontà per potersi imporre. Il suo tecnico, Roberto Ruffini, ci assicura sullo stato di forma della ragazza e conta di portarla fino alla finale.

Per quanto riguarda il settore maschile abbiamo nei 56 kg Alessandro Gramolini della Audax di Fano; nei 60 Said Yacouba della Pug. Kaflot di San Benedetto; nei 64 Maski Yassine della Audax di Fano; nei 75 Elia Rossi della Ascoli Boxe 1898; negli 81 Francesco Cacciapuoti della Pug. Fabrianese; nei 91 Eros Seghetti della Olympia di Ascoli; nei + 91 Luca Montagnoli della Nike di Fermo.

Una squadra di tutto rispetto con pugili di buona levatura e con un buon bagaglio di esperienza. Difficile fare previsioni su un torneo veramente impegnativo che vedrà, nel corso della prossima settimana, battersi tutti i migliori elementi nazionali che si sono aggiudicati il titolo regionale ed anche perchè nel pugilato alle volte un solo pugno può sovvertire l’andamento anche dei matches più scontati. Occhi puntati comunque a parere nostro su Maski, Cacciapuoti e Seghetti non fosse altro che per la loro maggiore esperienza.

Abbiamo al proposito sentito il neo presidente regionale Luciano Romanella di Fermo eletto dalla assemblea delle Marche IL 20 dicembre scorso.

“Ho molta fiducia nei nostri atleti e su quella dei loro preparatori. Ci presentiamo, a mio modo di vedere, con una squadra di tutto rispetto. L’impegno è, chiaramente, il più difficile in assoluto ma al di la dei risultati in termini di medaglie conta quello che i nostri portacolori sapranno esprimere sul ring e sono certo che non ci deluderanno. Sono da poco alla guida della regione ma ho grande esperienza nel settore per avere svolto per molti anni il ruolo di Presidente di società, segnatamente la Nike di Fermo. Sono affiancato da un Consiglio di livello a cominciare dal Vicepresidente Nicola Bisi e ce la metteremo tutta per mantenere e soprattutto incrementare la boxe nella nostra regione”.

Nelle foto: il presidente Luciano Romanella, Gabriele Fradeani, il presidente umbro Nazareno Mela; il 91 kg Eros Seghetti con l’arbitro Sauro Di Clementi; l’81 kg Francesco Cacciapuoti; Nadia Flalhi con il suo maestro Roberto Ruffini

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it