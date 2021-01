Fuga di gas dopo la rottura di una tubazione: strade bloccate a Camerano

CAMERANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8,50, all’incrocio tra Via Lauretana e Via Salette, a Camerano, per una fuga di gas metano dovuta alla rottura di una tubazione sotto la sede stradale.

La squadra di Osimo, appena intervenuta sul posto, ha chiuso i contatori che erogano corrente elettrica posti nelle immediate vicinanze, ed ha chiuso subito il traffico lungo la via interessata e nelle vie limitrofe che incrociano con via Lauretana.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la ditta incaricata per la riparazione della perdita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it