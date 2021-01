E’ scomparso Angelo Becchetti, grande protagonista del calcio marchigiano

PESARO – E’ deceduto oggi a Rimini Angelo Becchetti, per tanti anni uno dei maggiori protagonisti, come allenatore, del calcio marchigiano e romagnolo. Aveva 92 anni.

Becchetti aveva allenato molte squadre, soprattutto delle due regioni, ed aveva anche avuto il merito, nel campionato 1976-77, di ottenere con il Rimini, in serie B, una salvezza che non sembrava affatto scontata.

“Tutta l’Amministrazione – scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci – si stringe alla famiglia di Angelo Becchetti per la sua scomparsa. Un personaggio stimato e amato da tutta la comunità sportiva pesarese e dall’intera città, per la sua competenza, amore e forte legame alla Vis Pesaro. Ancora oggi era considerato il mister per eccellenza”.

“Di origine romana, “Sor” Angelo Becchetti – scrive sempre Ricci – “era ammirato e ben voluto da questa, che era diventata la sua città”.

“Alla famiglia e alle persone a lui vicine – conclude Ricci -, le mie più sentite condoglianze”.

