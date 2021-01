Due feriti nello scontro tra una vettura ed un camion

CERRETO D’ESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 16.30, lungo la Strada provinciale 46, alla periferia di Cerreto d’Esi, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento una vettura si è scontrata frontalmente con un camion.

La Squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano, appena giunta sul posto, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente del camion, in quanto aveva problemi agli arti inferiori. Anche il conducente dell’auto è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incidente.

