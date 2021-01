Da sabato la grande musica della Form dove vuoi tu

Cinque concerti trasmessi in streaming e in diretta televisiva per la rassegna Soundelivery

di LAURA GIRINI

ANCONA – Da sabato 30 gennaio prenderà il via Soundelivery: la rassegna dove “la grande musica arriva dove vuoi tu” organizzata dalla FORM, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Un’iniziativa che nasce dalla voglia di mantenere vivo l’interesse per i concerti che, come tutte le attività artistiche dell’ultimo anno, non possono ancora ritornare nei teatri assieme al pubblico e che, quindi, devono reinventarsi per continuare ad esistere.

E’ proprio per questo che Carlo Pesaresi, presidente della FORM, ha detto: “I social network si sono rivelati un ottimo strumento per mantenere il dialogo con il pubblico durante le chiusure forzate dei teatri. Quest’anno, oltre al web potenziamo i nostri mezzi aggiungendo la televisione, per raggiungere una vasta platea di spettatori composta da un pubblico eterogeneo, anche non abituato alla frequentazione dei teatri e delle sale da concerto. Le registrazioni verranno effettuate in alcuni dei Teatri marchigiani che tradizionalmente ospitano le stagioni della FORM, a sottolineare la nostra vocazione a rappresentarci come la Colonna sonora delle Marche”.

Cinque appuntamenti ogni due settimane, quindi, trasmessi di sabato sera in prima serata alle ore 21:00 sia sui canali social della FORM (Facebook: https://www.facebook.com/FORMorchestra e YouTube: https://www.youtube.com/user/formorchestra) sia sul canale 12 del digitale terrestre. Il giorno prima di ogni concerto, inoltre, sarà trasmessa sugli stessi canali A ragionar di musica, una breve conversazione introduttiva sugli spettacoli dell’iniziativa.

In particolare, ad aprire Soundelivery, sabato 30 gennaio, sarà lo spettacolo Brahms 2, diretto da Bonato dal Teatro Pergolesi di Jesi. Il 13 febbraio sarà poi la volta di Mozart 40, con la partecipazione di Alessandro Milano e Luca Ranieri, primo violino e prima viola dell’Orchestra Sinfonica RAI. Il 27 febbraio si celebrerà il centenario della nascita di Astor Piazzolla con Tango Suite. Sabato 13 marzo la FORM sarà diretta da Manlio Benzi per il progetto Mahler. E infine, l’ultimo concerto sarà dedicato a Beethoven con l’esecuzione di una selezione di opere del grande maestro il 27 marzo.

Insomma, un programma ricco per tutti i gusti da qui a marzo, accessibile facilmente da più piattaforme. Per informazioni in più sulla rassegna, questo il sito ufficiale: https://www.filarmonicamarchigiana.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it