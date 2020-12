Un ragazzo accoltellato ed ucciso ad Ancona

ANCONA – Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato e ucciso in strada ad Ancona. Il tragico fatto di sangue si è verificato in via Maggini, nel quartiere del Pinocchio.

Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e agenti di polizia. Ma, nonostante i soccorsi, nulla è stato possibile fare per rianimare il ventiseienne.

Poco dopo, secondo quanto si è appreso, i carabinieri hanno bloccato, poco lontano dal luogo dell’aggressione, il presunto accoltellatore. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima.

