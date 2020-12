Un cinquantenne fabrianese denunciato per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno denunciato un cinquantenne fabrianese per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato bloccato in una via del centro della città. Oltre alla denuncia al cinquantenne è stata anche ritirata la patente.

I carabinieri di Fabriano hanno organizzato controlli a tappeto, anche durante le ore serali, in questo periodo delle festività natalizie, anche per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

