Subito spente dai Vigili del fuoco le fiamme in una canna fumaria

POLVERIGI – I Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 13, in via Circonvallazione, a Polverigi, per l’incendio di una canna fumaria in una villetta a schiera.

Anche all’interno dell’abitazione si è verificato un principio di incendio con il fumo che ha invaso i locali.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha spento le fiamme nella canna fumaria e verificato l’interno dell’appartamento, areando poi i locali per far uscire il fumo.

