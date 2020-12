Screening di massa a Pesaro, scelti i luoghi ufficiali

Si tratta di Vitrifrigo Arena, Campus scolastico e Alberghiero Santa Marta. Il sopralluogo, questa mattina con l’assessore all’Operatività Enzo Belloni e Asur

PESARO – «Dopo il sopralluogo di questa mattina ecco i 3 luoghi ufficiali scelti per lo screening di massa a Pesaro dal 18 al 23 dicembre: Vitrifrigo Arena, Campus scolastico e Alberghiero S.Marta».

Lo comunica il sindaco Matteo Ricci, che aggiunge: «Abbiamo diviso la città in tre parti, in base al quartiere di residenza (vedi immagine allegata ndr). Alla Vitrifrigo Arena si recheranno i cittadini che risiedono a Soria/Tombaccia, Vismara/Cattabrighe, San Bartolo, Villa Fastiggi/Villa Ceccolini, Borgo S. Maria/Case Bruciate. Al Campus scolastico andrà chi abita a Pantano, Villa S. Martino, 5 torri/Celletta/S.Veneranda, Colline, Monteciccardo. Poi Alberghiero Santa Marta, per i residenti nei quartieri di Centro, Mare/Porto, Muraglia/Montegranaro». Il Campus sarà dedicato anche a tutte le persone con disabilità, a prescindere della residenza.

«Tutto ciò grazie ad una bella iniziativa della Regione Marche, ricordiamo che per effettuare il tampone rapido non occorre la prenotazione, ma basterà compilare un modulo che i cittadini troveranno nel sito della Regione, Comune o che verrà distribuito sul posto dai volontari».

Lo potranno fare tutti i cittadini, tranne i bambini sotto i 6 anni, chi ha già avuto il Covid-19 e chi ha sintomi. Lunedì ulteriori aggiornamenti.

