Nuovo tragico investimento questa sera alla periferia di Pesaro

PESARO – Un nuovo tragico investimento si è verificato lungo le strade marchigiane. L’ultima tragedia questa sera, poco prima delle ore 19, lungo la Statale Adriatica, alla periferia di Pesaro.

Per cause in via di accertamento un pedone è stato travolto da un’auto.

Sul posto, appena scattato l’allarme, è intervenuto il personale del servizio sanitario regionale. Purtroppo, però, ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è risultato vano.

