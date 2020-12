La pandemia fa cambiare anche la Colletta Alimentare 2020

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Da venti anni a questa parte, nel sabato dell’ultima settimana di novembre, negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ricorre la Giornata della Colletta Alimentare, organizzata dall’Associazione Banco Alimentare, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Società San Vincenzo de Paoli, la Compagnia delle Opere Sociali ed altre Organizzazioni di Volontariato.

Quest’anno, in un momento nel quale per alcuni è difficile persino approvvigionarsi di beni di prima necessità, il significato della Giornata della Colletta Alimentare è ancora più profondo, ma, a seguito dell’emergenza sanitaria, avrà delle modalità del tutto nuove. Prima di tutto, la Colletta Alimentare sarà estesa a due settimane, nel corso delle quali sono state riscritte le modalità per aiutare il prossimo in difficoltà.

All’ingresso degli esercizi che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile prendere una o più card, poste accanto al manifesto che pubblicizza il Banco Alimentare. Una volta arrivati alla Cassa, dopo aver effettuato l’ordinaria spesa, è possibile consegnare la card, caricando sulla stessa l’importo che intendiamo destinare al Banco Alimentare, variabile fra euro 2, 5, 10 o multipli di questi importi. Naturalmente sarà possibile consegnare più card!

L’importo che offriremo tramite la card del Banco Alimentare verrà convertito in generi di prima necessità per i bisognosi.

Che altro dire? Nell’attuale momento di difficoltà, è possibile partecipare a questa Gara di Solidarietà fino all’8 dicembre 2020. Siamo, quindi, ancora in tempo per dare il nostro contributo!

Approfittiamone! Dimostriamo con questo gesto la nostra apertura ai bisogni del prossimo e di noi stessi, dal momento che la donazione fa bene soprattutto a chi la compie. Abbiamo visto persone che hanno fatto delle donazioni al Banco Alimentare senza fare la spesa. Vi sono poi degli esercizi commerciali che alla Colletta di quest’anno hanno partecipato per la prima volta.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

