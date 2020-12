Il Centro Papa Giovanni dona i menu delle feste alla Croce Gialla e i torroni solidali al Reparto Rianimazione di Torrette

ANCONA – Nelle ultime settimane il Centro Papa Giovanni XXIII e le persone con disabilità che lo abitano o lo frequentano, sono state avvolte da un sostegno commovente.

Tanti cittadini di Ancona e non solo, tante Aziende, tanti Club Service si sono stretti attorno a Jeff, Daniela, Marina e tutti gli altri ospiti, donando beni, denaro, tempo per la campagna “Portaci Al Centro”, volta all’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per le loro esigenze particolari.

In questi due giorni, Natale e Santo Stefano, il Centro ha provato a restituire il calore ricevuto, donando i Menu delle Feste preparati con amore dalla Ristorazione Solidale alla Croce Gialla di Ancona, e portando i Torroni Solidali al Reparto Rianimazione di Torrette, anche per ringraziare dottori, infermieri e operatori per il lavoro immenso che stanno facendo, e per essersi presi cura di Juri, ospite del Centro Diurno, quando ha contratto il Covid-19.

Una “restituzione” e un ringraziamento verso chi compie il proprio lavoro con professionalità e sensibilità uniche.

Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e “Casa Sollievo”, un appartamento di pronta accoglienza per persone disabili, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.

Per maggiori informazioni www.centropapagiovanni.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it