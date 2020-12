I motociclisti marchigiani all’Ospedale di Torrette carichi di regali per i bambini dal cuore birichino

ANCONA – Anche quest’anno i motociclisti marchigiani e non, sono arrivati a Torrette carichi di regali per i bambini dal cuore birichino.

Dalle 10 di mattina fino al primo pomeriggio di oggi (domenica), hanno sfilato con le loro moto addobbate a festa per portare un po’ di allegria ai piccoli ricoverati che si vedono costretti a trascorrere le festività in ospedale!

Ad accoglierli i genitori del Comitato e dell’associazione UN BATTITO DI ALI, insieme al gruppo della Protezione civile di Fermignano che come sempre a fianco dei genitori.

C’era anche uno dei rappresentanti della manifestazione CUORI A TUTTO GAS, Antonio Giulianelli, che ormai da più di 2 anni sostiene i progetti attivi nel reparto al quinto piano di Torrette.

Nonostante la nebbia e il freddo un bellissimo corteo di 100 moto ha salutato i bambini affacciati alle finestre in via Conca.

Con le nuove disposizioni di sicurezza anti-Covid non è stato possibile consegnare i regali direttamente in reparto, ma i motociclisti hanno comunque lasciato una marea di doni per allietare questo periodo.

Un arrivederci al 2021, sperando di poterci abbracciare di nuovo.

