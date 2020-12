E’ morto a Fabriano l’imprenditore ed ex sindaco Antonio Merloni

FABRIANO – È morto nella notte a Fabriano Antonio Merloni, terzogenito di Aristide Merloni e fratello dell’ex presidente di Confindustria Vittorio, morto nel 2016, e dell’ex ministro e imprenditore Francesco.

Antonio Merloni avrebbe compiuto 94 anni il 19 dicembre ed era malato da tempo. Vedovo, lascia la figlia Giovanna.

È stato il fondatore della Antonio Merloni spa, poi divenuta Ardo, azienda che nel corso degli anni Novanta e 2000 divenne il più grande contoterzista d’Europa nel comparto del bianco, soprattutto delle lavatrici.

Dal 1980 al 1995 Antonio Merloni è stato anche sindaco di Fabriano.

I funerali si svolgeranno martedì 15 dicembre, alle ore 11, nella chiesa della Misericordia a Fabriano. Il feretro sarà poi tumulato nella tomba di famiglia, nel cimitero di Albacina.

“Una pagina significativa nella vita della nostra città si è completata”, scrive l’ex presidente della Regione Gian Mario Spacca.

“Antonio Merloni – aggiunge Spacca – se ne è andato silenziosamente, lasciandoci il ricordo di una stagione impetuosa di crescita e sviluppo che Fabriano non potrà dimenticare. È stato un imprenditore amico dei suoi operai e un sindaco amico dei suoi concittadini. Generoso e caparbio, come i figli di questa aspra terra montana, riposi in pace”.

“La scomparsa di Antonio Merloni, fondatore della A. Merloni che è stata la più grande azienda terzista del bianco in Europa, ci rattrista”, dichiara il segretario generale della Uilm Ancona, Vincenzo Gentilucci.

“Persona caparbia, non si è arreso fino alla fine nel tentativo di evitare il fallimento della propria azienda ma ha dovuto soccombere alla crisi che ha devastato il mondo degli elettrodomestici dal 2008 in avanti e che ancora oggi mette in apprensione questo settore.

“Alla figlia Giovanna ed alla famiglia, vanno le condoglianze mie e della Organizzazione Sindacale territoriale che rappresento”, ha poi aggiunto Vincenzo Gentilucci, nel commentare la scomparsa dell’imprenditore Antonio Merloni.

