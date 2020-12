Celebrata ad Ancona dai Vigili del fuoco la patrona Santa Barbara

ANCONA – I Vigili del Fuoco della provincia di Ancona, oggi 4 dicembre celebrano la patrona, Santa Barbara, in modo semplice, allestendo all’interno della sede di Via Bocconi, l’autorimessa di soccorso con i simboli del loro lavoro, per la celebrazione della Santa Messa

Messa celebrata dall’Arcivescovo della Diocesi di Ancona e Osimo, Mons. Angelo Spina, alla presenza di S.E. il Prefetto di Ancona, Dott. Antonio D’Acunto, in rappresentanza ideale di tutte le autorità del territorio, del Direttore Regionale VVF Marche Felice Di Pardo e dei tanti amici dei Vigili del Fuoco.

Una celebrazione intima, per il solo personale in servizio, quale segno concreto della responsabilità e dell’impegno volto ad assicurare la continuità dell’azione di soccorso, riducendo il più possibile le occasioni di contagio per le squadre VF operative.

Il Comandante, Mariano Tusa, al termine della Messa ha salutato il Direttore regionale, Felice Di Pardo, ed i colleghi presenti delineando il rilevante impegno dei Vigili del Fuoco di Ancona nell’attività di soccorso, nel corso dell’ultimo anno. Attività, tra le quali il violento incendio dei capannoni della “ex tubimar”, nel corso del quale, ha detto il Comandante “Ho avuto la dimostrazione delle capacità dei Vigili del Fuoco di Ancona. Un gruppo di uomini e di donne motivati e preparati a far fronte ad emergenze, anche, straordinarie, dotati di spirito di iniziativa e del coraggio di chi sa riconoscere i rischi cui va incontro”.

La cerimonia si è conclusa con un deferente ricordo rivolto ai caduti del Corpo Nazionale.

