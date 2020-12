Cade una grossa quercia e blocca una strada, tragedia sfiorata

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, poco prima delle ore 19 in via Rosciano, alla periferia di Osimo, per una grossa quercia caduta sulla sede stradale mentre stava transitando una autovettura, fortunatamente non rimasta coinvolta nell’evento.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto ha impiegato circa due ore per liberare la sede stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Osimo.

