“Ridisegnare la Sanità su un modello più vicino alle esigenze dei cittadini”

Prima seduta operativa della Commissione Sanità, presieduta da Elena Leonardi, che ha ricevuto in audizione l’assessore regionale, Filippo Saltarmartini, in merito all’emergenza Covid

ANCONA – Dopo l’insediamento e la nomina dei vertici, avvenuta il 9 novembre scorso, la Commissione Sanità ha svolto questa mattina la prima seduta operativa. Seduta, in presenza e nel rispetto dei protocolli previsti per il contenimento dell’emergenza pandemica.

Proprio l’emergenza Covid e il piano di contrasto alla pandemia sono stati i temi al centro dell’audizione dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, che ha fatto il punto sulla situazione confrontandosi con la Commissione.

La Presidente Elena Leonardi (FdI) ha definito l’incontro “utile sul piano della condivisione, per poter agire attraverso una strategia comune in questa fase così delicata e difficile”. L’audizione con l’assessore Saltamartini ha fornito occasione per approcciare in maniera più complessiva gli obiettivi nel settore sanitario.

“Primo su tutti – ha affermato Elena Leonardi – quello di ridisegnare la Sanità su un modello più vicino alle esigenze dei cittadini marchigiani”. Della Commissione Sanità fanno parte, oltre la Presidente Leonardi, la Vicepresidente Simona Lupini (M5S) e i consiglieri Nicola Baiocchi (FdI), Giorgio Cancellieri (Lega), Romano Carancini (Pd), Carlo Ciccioli (FdI), Maurizio Mangialardi (Pd), Anna Menghi (Lega) e Gianluca Pasqui (FI). (L.B.)

