Pannelli fotovoltaici in fiamme sul tetto di un capannone

OSIMO – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle 10,05, in via Ungheria, ad Osimo, per un incendio di pannelli fotovoltaici sviluppatosi sopra la copertura di un capannone.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo intervenuta con un’autobotte, un mezzo 4×4 e con l’ausilio dell’autoscala arrivata dalla Centrale di Ancona ha prontamente spento le fiamme con tecniche specifiche per l’estinzione dell’incendio. Al momento non risultano danni a persone. Sul posto anche i carabinieri di Osimo.

