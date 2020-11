“Mia moglie è positiva al Covid”. Il presidente Acquaroli si è posto in autoisolamento

ANCONA – La moglie del presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, è risultata oggi positiva al Covid-19. Il presidente si è subito posto in autoisolamento.

“Nel pomeriggio di oggi – afferma lo stesso presidente Acquaroli – mia moglie ha avuto un tampone positivo al Covid-19. Non appena sono venuto a saperlo, sono tornato a casa e mi sono messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone. Al momento non ho sintomi e mi sento bene”.

