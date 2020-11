La Cucine Lube ritrova la vittoria e supera Verona in quattro set

CIVITANOVA MARCHE – La Cucine Lube Civitanova rialza subito la testa dopo la sosta forzata del passato weekend, riscattando la sconfitta interna di due settimane fa contro Vibo Valentia con un 3-1 (25-17, 25-12, 19-25, 25-13) rifilato alla NBV Verona, nell’anticipo della 1ª giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca.

A inizio gara nella metà campo di casa c’è la novità Hadrava in diagonale con De Cecco al posto di Rychlicki, che non è riuscito ad allenarsi regolarmente in settimana.

Il primo parziale è un monologo della Lube, molto efficace bel lavoro del muro-difesa e sempre concreta in fase di contrattacco, in particolare con Leal: è del cubano il pallone che vale il break iniziale sul 6-3, suo anche l’attacco che scrive il massimo vantaggio sul 17-9 e quello che chiude le ostilità sul 25-17. Il bomber di passaporto brasiliano chiude il set con uno score personale strepitoso: 10 punti, frutto di 7 attacchi vincenti su 7, due muri vincenti e un ace.

Non cambia la trama nel secondo parziale, che vede anche in questo caso la squadra di Ferdinando De Giorgi scavare subito un gap importante, stavolta con gli ace del solito Leal (8-3) e di Simon (10-4). Verona? Resta in campo con Asparuhov in posto 4 al posto di Jaeschke, titolare che riprenderà il suo posto sul 13-6. Accusa anche grossi problemi in ricezione (solo 5% di positive!) e fatica non poco a scardinare il muro dei padroni di casa (18% in attacco contro il 62% dei cucinieri). E si arrende di fatto già quando lascia cadere nella propria metà campo la ricezione lunga di Leal, che dal canto suo continua invece a martellare con un immacolato 100% di efficacia (altri 5 punti, chiude il set col 100% anche Simon, 4 punti per lui) fino a quando matura il 25-12 finale (attacco di prima intenzione di Juantorena) che scrive il 2-0.

Il terzo set si apre con Verona che mette il muso davanti per la prima volta nel match: il +3 conquistato inizialmente con un contrattacco di Kaziyski assume ancor più consistenza con lo scorrere del match, fino al 4-9 firmato da un contrattacco del centrale Caneschi (4 punti, 100% sui primi tempi), ed al 5-12 che si registra con un fallo di invasione dei marchigiani. Che scendono decisamente di livello in attacco (47% contro il 58% degli scaligeri), ed accennano un tentativo di rimonta quando va sulla linea dei nove metri Hadrava, che comunque si spegne già sull’11-14. Verona domina e chiude 25-19 con Kaziyski (7 punti, 50% in attacco), vanificando i tentativi del coach di casa di ribaltare la situazione pescando dalla panchina.

Nel quarto set la Cucine Lube riporta il match sul proprio binario mettendo in vetrina un buon Hadrava, che ha risposto presente nelle due situazioni di contrattacco decisive per lanciare la fuga (13-9) verso il 3-1 finale, legittimato dalle incredibili fiammate al servizio di Simon, autore di ben 5 ace su un turno di 7 battute consecutive, che gli valgono il titolo di MVP finale. Finisce 25-13 con un primo tempo di Anzani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 13, Balaso (L), Leal 20, Rychlicki, Simon 17, De Cecco 1, Anzani 12 Falaschi n.e., Hadrava 13, Yant 1, Diamantini n.e., Larizza n.e.. All. De Giorgi.

NBV VERONA: Kaziyski 14, Magalini n.e., Caneschi 5, Peslac n.e., Aguenier 5, Asparuhov 2, Jensen 10, Spirito 4, Jaeschke 6, Zanotti n.e., Donati (L), Bonami (L) n.e.. All. Stoytchev.

ARBITRI: Canessa – Luciani.

PARZIALI: 25-17 (25’), 25-12 (20’), 17-25 (26’), 25-13 (21’).

NOTE: Lube: b.s. 14, ace 14, m.v. 6, 47% in ricezione (27% perfette), 59% in attacco. Verona: b.s. 9, ace 1, m.v. 7, 24% in ricezione (11% perfette), 43% in attacco.

YOANDY LEAL: “Stiamo andando bene. Due settimane fa Vibo aveva fatto una grande partita e noi avevamo un po’ mollato nel momento più importante. Oggi invece abbiamo giocato una sgara tosta, battendo bene e facendo degli ottimi contrattacchi. Alla fine ci siamo meritati i tre punti. Sono felice per il 100% in attacco nei primi due set, la squadra è cresciuta tanto nonostante la pausa forzata. Ora ricominciamo a giocare ogni tre giorni e questo ci può dare qualcosa in più. Dobbiamo restare molto determinati”.

FABIO BALASO: “Volevamo riscattare la sconfitta contro Vibo Valentia, ricominciando a vincere. Non stiamo giocando con continuità come stavamo facendo prima, ma oggi contava vincere. Ora abbiamo un appuntamento mercoledì ed uno sabato, in cui dobbiamo confermarci dal punto di vista del risultato. Abbiamo un mese tosto, dobbiamo dare il 100% in campo e rimanere lucidi, facendo le cose che sappiamo. Stiamo crescendo pian piano ed il nostro ritmo di gioco verrà certamente fuori”.

FERDINANDO DE GIORGI: “Abbiamo approcciato bene alla gara, nei primi due set mostrando un’ottima continuità in tutti i fondamentali. Anche nel terzo eravamo in partita, perché abbiamo cominciato a difendere di nuovo e a giocare punto su punto. Nel quarto parziale poi Simon ha fatto lo show in battuta. L’ingresso di Hadrava è stato importante per dargli più confidenza con il campo, fino ad oggi aveva avuto opportunità solo sul doppio cambio. Ci auguriamo di poter recuperare le partite rinviate, perché per trovare un buon ritmo partita è importante giocare più spesso”.

