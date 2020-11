Giovane trasportato all’Ospedale di Torrette dopo lo scontro tra un’auto ed un Ape car

FABRIANO – Oggi pomeriggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle 15,20, in via Santa Croce, a Fabriano, dove poco prima si era verificato un incidente.

Per cause in via di accertamento un’auto si è scontrata con un Ape car che, dopo l’impatto, si ribaltava.

Il giovane conducente del Piaggio Ape car, rimasto incastrato all’interno della cabina, veniva soccorso e trasportato all’Ospedale regionale di Torrette dai sanitari del 118. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

La squadra di Fabriano dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, dopo aver aiutato i sanitari nei primi interventi di soccorso del ferito, ha provveduto a mettere in sicurezza tutta la zona dell’intervento.

Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it