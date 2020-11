Auto si schianta contro un camion: due feriti trasportati all’Ospedale di Torrette

ANCONA – Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti – alle 17,15 – in località Sappanico, ad Ancona, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro un camion parcheggiato al lato della carreggiata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dall’auto. Due dei feriti venivano quindi trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette.

Subito dopo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutta la zona dell’intervento.

