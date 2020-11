Acquaroli incontra i dirigenti delle aziende sanitarie per spronarli ad affrontare al meglio l’attuale emergenza

ANCONA – Giornate particolarmente intense per il presidente della Regione, Francesco Acquaroli. “Questa mattina – scrive – ci siamo visti di nuovo con tutta la struttura dei dirigenti delle aziende sanitarie della nostra Regione”.

“Un incontro – aggiunge il presidente Acquaroli – per valutare l’andamento della curva epidemiologica, per fare il punto della situazione sulle strutture sanitarie e per stabilire i prossimi passi da fare insieme.

“Un incontro proficuo in cui è stato confermato un forte spirito di responsabilità e collaborazione e dove abbiamo stabilito di rivederci periodicamente per coordinare al meglio tra tutti questa difficile fase pandemica.

“Colgo l’occasione per ringraziare quanti quotidianamente, nei loro rispettivi ruoli, ormai da mesi, ce la stanno mettendo tutta per fronteggiare questa emergenza sanitaria e garantire il supporto a tutta la popolazione marchigiana. È un’emergenza – afferma sempre il presidente Francesco Acquaroli – non facile che dura da tanto tempo e per questo il nostro ringraziamento è ancora più forte e sentito”.

