A Pesaro il sindaco Ricci annuncia la riorganizzazione amministrativa

“Delle Noci in Comune con Pesaro Parcheggi e Tagliolini presidente di Marche Multiservizi. Rafforziamo il Comune e rappresentiamo tutta la provincia di Pesaro e Urbino”

PESARO – «Negli ultimi giorni, dopo il pensionamento della dott.ssa Simoncelli (dirigente ai Servizi Sociali), abbiamo deciso di riorganizzare la macchina comunale». Lo annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, «Chiederò al presidente di Aspes Luca Pieri di nominare Antonello Delle Noci presidente della Pesaro Parcheggi».

Delle Noci, «grazie a una convenzione con Aspes, si occuperà di parcheggi e coordinerà una parte della macchina comunale. Ho deciso infatti di istituire uno staff di direzione con il segretario Chianese, la dott.ssa Nonni e Delle Noci. Tutti e tre coordineranno gli altri 7 dirigenti/alte specializzazioni con funzioni riorganizzate. Antonello, con la sua competenza ed esperienza, svolgerà un ruolo tecnico gestionale rafforzando la squadra dei dirigenti».

Il Comune di Pesaro avrà 10 figure di direzione, risparmiando ulteriori risorse (il costo annuale della dirigente uscente era 70 mila lordi, quello della convenzione con Aspes sarà di 38 mila ndr).

«Delle Noci ovviamente si dimetterà da Marche Multiservizi – continua Ricci – e al suo posto ho deciso di nominare come presidente Daniele Tagliolini». Ricordiamo che la carica spetta al Comune di Pesaro, «ma credo serva dare maggior rappresentanza alle aree interne in questo momento. Tagliolini, prima sindaco di Peglio poi presidente della Provincia, ha dimostrato grande capacità amministrativa, conoscenza e radicamento in tutta la Provincia». Le nomine avverranno la prossima settimana. «In bocca al lupo e buon lavoro a entrambi – conclude Ricci -. Mi piacerebbe che il futuro presidente di Marche Multiservizi, dopo Daniele, fosse un esponente della zona di Fano. Dobbiamo assolutamente realizzare un’unica Società provinciale il prima possibile».

