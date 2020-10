Troppi dipendenti in quarantena, al Comune di Ancona si corre ai ripari

ANCONA – “In considerazione dell’aumento del numero di contagi e dei dipendenti in quarantena, si ritiene opportuno – afferma il Direttore Generale del Comune di Ancona, ing.Maurizio Bevilacqua – evitare per quanto possibile la presenza dei dipendenti a Palazzo del Popolo.

“L’utilizzo dello smart working verrà dunque incrementato in tutti i settori e per quanto riguarda Palazzo del Popolo riguarderà per la prossima settimana tutti i dipendenti, ad esclusione di quelli che svolgono funzioni che richiedono la presenza fisica in ufficio.

“Tale provvedimento vuole tutelare i dipendenti e la cittadinanza che usufruisce dei servizi recandosi a Palazzo del Popolo. Resteranno attivi – afferma sempre l’ingegner Bevilacqua – i servizi essenziali onde evitare, per quanto possibile, disagi per la cittadinanza”.

L’Amministrazione comunica inoltre che si prevedono test preventivi per i dipendenti, a partire da quanti dovranno restare in presenza, indipendente dal contatto avuto con i positivi.

