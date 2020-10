“Per il Governo i teatri e i cinema hanno la stessa dignità delle Sale Bingo”

Paola Giorgi, Direttore Artistico di Bottega Teatro Marche: “Sottoscriviamo l’appello di Cultura Italie, tacere significa essere complici”

di PAOLA GIORGI*

ANCONA – Gli appelli contro la chiusura di teatro e cinema, in vista del nuovo DPCM, sono stati ancora una volta ignorati: il Governo Conte ci dà oggi la stessa dignità delle Sale Bingo. Ma noi non ci arrendiamo.

La chiusura sancita dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avrà cadute irrimediabili a livello economico su tutto il settore, già gravemente ferito e conseguenze nefaste sul comparto culturale e sullo spirito di cittadini.

Eppure i Teatri si sono rivelati luoghi di assoluta sicurezza; secondo uno studio di Agis Associazione Generale Italiana Spettacoli, su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno ( giorno della riapertura dopo il lockdown ) ad inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da Covid 19, sulla base delle segnalazioni pervenute alle ASL territoriali. Una percentuale pari allo zero ed assolutamente irrilevante che testimonia quanto i luoghi che ospitano spettacoli siano assolutamenti sicuri.

Anche la Conferenza delle Regioni, nel suo documento di Osservazione al DPCM del 24 ottobre, quasi interamente ignorato, aveva chiesto di “valutare le chiusure relative a palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri ecc,, anche valutando i dati epidemiologici di riferimento”. I dati cioè sopra citati.

Ora ricomincia la filastrocca dei ristori, quando ancora migliaia di lavoratori non hanno ricevuto nulla dei precedenti previsti. Ed è su questo punto che occorre fare un salto culturale: il Teatro, il cinema, la cultura in generale, non possono essere considerati solo quali destinatari di Welfare (e già questa è una lotta quotidiana), ma devono essere riconosciuti essi stessi quali strumento di crescita e sostegno. Il concetto di welfare, come oggi inteso, riferito ad interventi su sanità, lavoro, previdenza, casa e scuola, necessita l’integrazione di azioni culturali che siano in grado di contribuire alla lotta e prevenzione del degrado sociale ed economico che, negli ultimi anni ha caratterizzato tutta la società, in particolare le zone periferiche. E in questa prospettiva il Teatro può svolgere un’azione fortissima.

La quotidianità ci porta ancora a lottare per la sopravvivenza, per questo rinnovo l’invito a sottoscrivere l’appello di Cultura Italie, disponibile e questo link: www.culturaitalie,it/VISSIDARTE/ , perché tacere significa essere conniventi.

Noi di Bottega Teatro Marche vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutte le categorie nuovamente colpite dalle decisioni del Governo; cultura e impresa anima di un paese libero.

*Direttore Artistico Bottega Teatro Marche

