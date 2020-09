Troppi problemi irrisolti alla Casa circondariale di Villa Fastiggi

Dopo la visita di questa mattina Marchetti della Lega anticipa la presentazione di una interrogazione parlamentare sulle condizioni della caserma per gli agenti della polizia penitenziaria

PESARO – Questa mattina, il Commissario regionale della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, ha fatto visita alla Casa Circondariale Villa Fastiggi di Pesaro, insieme a Jacopo Morrone, già Sottosegretario alla Giustizia, all’Onorevole della Lega Luca Paolini e al Commissario Provinciale di Pesaro, Lodovico Doglioni.

“Durante la visita abbiamo riscontrato criticità nella caserma dove risiedono gli agenti della Polizia Penitenziaria – ha dichiarato Marchetti – ci sono infiltrazioni d’acqua alle pareti ed evidenti perdite che rendono l’ambiente malsano e non idoneo. Purtroppo – ha continuato Marchetti – i previsti lavori strutturali e in particolare il rifacimento dell’intera copertura della struttura annunciati in passato, non sono stati mai realizzati. Presenterò al più presto un’interrogazione al Ministero della Giustizia per chiedere tempi e modalità di intervento che devono necessariamente ricomprendere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria – ha concluso Marchetti – svolgono un servizio indispensabile per la sicurezza del nostro Paese, ed è inaccettabile che debbano anche sopportare di vivere e lavorare in ambienti indecorosi e insalubri”.

