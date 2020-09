Rischia di partorire in auto sull’Asse, la Polizia locale la scorta al Salesi

Poco dopo la signora ha dato alla luce una splendida bambina

ANCONA – Provvidenziale intervento questa mattina intorno alle 12:15 di una pattuglia della Polizia locale di Ancona sull’asse Nord-Sud.

Mentre gli agenti stavano percorrendo l’asse sono stati fermati da un uomo che chiedeva insistentemente aiuto: la moglie stava per partorire in auto con la rottura delle acque in corso .

Gli agenti della comandante Liliana Rovaldi hanno così deciso subito di mettersi di scorta alla vettura e accompagnare l’auto, una Mitsubishi condotta dal marito con a bordo la signora partoriente e anche la figlioletta di 8 anni, a tutta velocità fino al Salesi. All’arrivo al Pronto Soccorso dell’Ospedale materno-infantile erano già presenti medici ed infermieri pronti ad accogliere la signora anconetana che è stata affidata alle cure dei sanitari.

Ma il nascituro aveva proprio fretta di venire alla luce. Infatti, dopo nemmeno un’ora è nata una splendida bambina.

Mamma e neonata stanno bene. Felice anche il papà che ha calorosamente ringraziato gli agenti della Polizia locale.

