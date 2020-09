Ottima affluenza nelle Marche: ha già votato il 32,94% degli elettori

ANCONA – Dati più che positivi nelle Marche dove, alle ore 19, il 32,94% degli aventi diritto ha già votato, per eleggere i 31 componenti (30 consiglieri e il presidente della Giunta) che formeranno l’Assemblea legislativa dell’undicesima legislatura (2020- 2025). Ovviamente si è votato anche per il Referendum consultivo e per eleggere 17 nuovi sindaci. Si sono già recati alle urne 431.816 marchigiani.

Nella tornata elettorale del 2015, con una sola giornata di voto, alla stessa ora aveva votato il 34,18% degli elettori.

La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un’affluenza del 33,76%, rispetto al 35,67% di cinque anni fa. Quella di Ascoli Piceno rileva un 30,12% contro il precedente 30,83%. La circoscrizione di Fermo un 32,21% (34,79% nel 2015), quella di Macerata il 31,18% a fronte del precedente 32,08%, mentre quella di Pesaro e Urbino il 35,61% rispetto al 35,93% dello scorso quinquennio.

Di seguito le affluenze dei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 33,52%, Ascoli Piceno 29,20%, Fermo 37,06%, Macerata 37,87% e Pesaro 37,31%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it