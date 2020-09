Nonostante mascherine e norme anti-Covid nelle Marche la partecipazione al voto è stata più che buona

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Le elezioni rappresentano sempre e comunque un ritorno alla normalità. Il fatto che si siano svolte con una buona partecipazione, è sicuramente una rassicurante notizia. L’interrogativo che molti di noi avevano, e cioè se la gente sarebbe andata a votare o meno, in passato non c’era mai stato.

Il recarsi al seggio con la mascherina, l’inevitabile coda che noi tutti abbiamo rispettato, l’identificazione da parte del presidente del seggio, l’igienizzazione delle mani, il gesto di prendere la matita e compiere le operazioni di voto: sono fatti elementari ai quali non abbiamo mai dato importanza, in quanto li abbiamo considerati automatici.

Eppure, consideriamo la buona affluenza un segnale che dimostra la volontà di tutti noi di avere la fiducia in un momento fondamentale per la nostra comunità, quale è appunto quello della consultazione elettorale.

A questo punto, è doveroso dare un’occhiata ai dati riepilogativi. Alla chiusura dei seggi (alle ore 15 di oggi), nelle Marche ha votato il 59,74% del corpo elettorale, rispetto al 49,78% del 2015, quando la tornata elettorale ha riguardato la sola giornata di domenica 31 maggio. Alle urne si sono recati 783.092 marchigiani: 392.221 maschi (61,54%) e 390.871 femmine (58,04%).

La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un’affluenza del 60,50% (rispetto al 51,54% finale del 2015). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata di 57,67 (47,36% nel 2015), in quella di Fermo 61,17% (51,46% nel 2015), in quella di Macerata 56,60% (rispetto al 47,17% del 2015), in quella di Pesaro e Urbino 67,27% (50,55% nel 2015).

Queste le percentuali conclusive registrate nei capoluoghi provinciali: Ancona 59,02%, Ascoli Piceno 59,59%, Fermo 67,74%, Macerata 65,54%, Pesaro 62,98%.

(Le foto sono di STEFANO SACCHETTONI)

